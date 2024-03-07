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Kars'ta Mart Ayında Şaşırtan Kar Yağışı

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Kars'ta bahar hazırlıkları yapılırken beklenmedik bir şekilde mart ayında kar yağışı başladı. Vatandaşlar karşısında hazırlıksız yakalandı.

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bahar hazırlıkları yapılan kentte, mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Kars'ta sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan kar kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Kars'a Mart ayında kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta son birkaç gündür sıcak hava etkili oluyordu. Bugün akşam kar yağışı başladı. Baharı bekliyoruz, bahar hazırlıkları yapıyoruz. Ama kış geriye geldi diyebiliriz" dedi.

Kars'ta yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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