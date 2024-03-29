Kars'ta Mahalli İdareler Seçimleri İçin Sandık Sayısı ve Seçmen Sayısı Belli Oldu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Kars'ta 195 sandıkta, 64 bin 725 seçmen oy kullanacak.

Seçimlerin huzur ortamında geçmesi için kent genelinde toplam 3 bin 585 güvenlik gücü görev yapacak.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kars'ta vatandaşlar bağlı bulundukları mahallelerde kurulan sandıklarda 07.00-16.00 saatleri arasında oy kullanabilecek. - KARS