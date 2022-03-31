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Kars'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği

Kars'ta Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KARS (İHA) - Kars'ta Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra hafta dolayısıyla yapılan yarışmalarda derece girenlerin ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Kütüphaneler Haftası Resim Sergisi'nin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı. Daha sonra açılışı yapılan sergi gezildi.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa, Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı. - KARS

Kars'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği

Kars'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği

Kars'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği

Kars'ta Kütüphaneler Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstiklal Marşı, Türker Öksüz, Kars, Yerel, Haberler

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