Kars'ta Kurt Şehir Merkezine İndi
Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, şehir merkezine inerek vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kurt, vatandaşların seslenmesine aldırış etmeden bölgeden uzaklaştı.
Kars'ta yol kenarına inen kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehir merkezine kadar geldi. Kars-Akbaba (Ardos) köyü yoluna inen kurt, vatandaşlar tarafından anbe an kaydedildi.
Vatandaşların seslenmesinden rahatsız olmayan kurt daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. O anla cep telefonuna yansıdı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel