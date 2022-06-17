Kars'ta köy yolları beton asfalt oluyor Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte köy yollarında çalışmalar başladı. Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte köy yollarında çalışmalar başladı. Yürütülen çalışmalarla Merkez Arazoğlu köyü yolu beton asfalt oluyor. Kars'ta köy yollarında yol çalışmaları İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce başlatıldı. Merkez Arazoğlu Köyü köy yolları asfalt çalışmaları, İl Özel İdaresi'ne ait tesiste üretilen beton malzemeyle SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) şeklinde yapılıyor. Ekiplerce başlatılan yol çalışmaları vatandaşlarında yüzünü güldürüyor. Kars'ta İl Özel İdaresi'nce köy yollarında sıcak asfalt, kilit parke taş yol, menfez, köprü, içme suyu depoları ve beton asfalt yol çalışmaları yeni inşaat sezonunda sürüyor. Arazoğlu köyünde başlatılan yol yapımı vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KARS İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Yerel Haberler

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