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Kars'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
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Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan kış tedbirleri toplantısında, kar yağışı ve yol güvenliği konuları ele alındı. Vali Polat, bereketli bir kış umuduyla hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kars'ta Vali Ziya Polat, Başkanlığı'nda Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, karayolları, özel idare, emniyet, jandarma, kurum ve kuruluşlar ile STK'lar katıldı.

Toplantının açışlında konuşan Vali Ziya Polat, "Geçen yıl Allah'a şükür bereketli bir kış olmuştu. İnşallah bu senede bereketli bir kış olur duasıyla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla hazırız. Bereketli bir kış olsun, bol bol yağışımız olsun. Dünyanın en güzel kayak tesisi Sarıkamış'ta bereketli bir sezon olur, Karayollarımız, Özel İdaremiz diğer kurum ve kuruluşlarımız, ilçelerimiz, kaymakamlıklarımız, emniyetimiz, jandarmamız tedbirlerimizi zaten planlamıştık" dedi.

Polat, "Bu toplantıda tekrar gözden geçireceğiz. tabi ki sadece karın yağması değil, kar yağdığında yapılacak işler, yollardaki çalışmalar, yolların kapatılması, kapatılan yollarda vatandaşlarımızı nerede misafir edeceğimiz, iaşelerini nasıl karşılayacağız. Hepsinin planlaması yapıyoruz.

Geçtiğimiz yıl çok fazlam bir sıkıntı çekmedik. 3 tane geçitten indiğimiz bir şehir, 3 geçidi açarız. İnşallah bu sene de her hangi bir kaza olmadan kışımızı bereketli bir şekilde atlatırız diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra kurum ve kuruluş kış tedbirleriyle ilgili planlamalarını anlattı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından son buldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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