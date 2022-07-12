Kars'ta kasapların kıyma mesaisi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kasapların kıyma mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kars'ta kasapların kıyma mesaisi başladı

Kars'ta kasaplar bayramın 4'üncü gününde kıyma mesaisine başladı.

Kars'ta kasaplar bayramın 4'üncü gününde kıyma mesaisine başladı.

Kentte kesilen kurbanlık hayvanların etleri fazla olunca vatandaşlar ellerindeki etleri kasaplara getirerek kıyma yaptırıyor. Kilo gramı 5 TL'ye çekilen kıymayı alan vatandaşlar günlük kullanımları kadar ayırarak poşetlere koyarak derin dondurucularda saklıyor.

Vatandaşın kurbanlık etini kıymaya çeviren kasap esnafı, Bayramın birinci günü itibarıyla vatandaşa hizmet vermek için işyerlerini açtıklarını belirttiler.

Kilolarca etle kasapların yolunu tutan vatandaşlar sıraya giriyor ve etlerini kıyma yaptıktan sonra evinin yolunu tutuyor. Vatandaşlar kasaplarda yaptırdıkları kıymaları poşetlere koyarak derin dondurucularda saklıyor. Kıymalar daha sonra ihtiyaca göre çıkarılarak kullanılıyor.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde işyerlerini açan kasaplar ise gösterilen ilgiden memnun kalıyor. Azda olsa iş yaptıklarını ifade eden kasaplar, geçmiş bayramlara göre kıyma yaptıran vatandaşların sayısında düşüş olduğunu sözlerine eklediler. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıyma Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title