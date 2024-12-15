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Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi, 18 Köy Yolunu Ulaşım Dışında Bıraktı

Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi, 18 Köy Yolunu Ulaşım Dışında Bıraktı
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Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, 11 köy yolunun ulaşıma kapalı kalmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, tipiden 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve Özel İdare ekipleri birçok noktada çalışma yürüyor.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipiden Merkeze bağlı 3, Arpaçay'da 3 ve Susuz'da 5 köy yolu olmak üzere toplam 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Kentte yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürüyor.

Öte yandan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaparken, ana arterlerde ise Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparak yolları sürekli açık tutuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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