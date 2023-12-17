Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kars'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Son bir haftada mevsim normallerinin üzerinde devam eden güneşli hava bugün itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken çevre yollarda kar sürücüleri zor durumda bıraktı. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığını söyledi.
Kars'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor.
Son bir haftada mevsim normallerinin üzerinde devam eden güneşli hava bugün itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken çevre yollarda kar sürücüleri zor durumda bıraktı.
Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığını söyledi. - KARS