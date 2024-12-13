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Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
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Kars'ta etkili olan kar yağışı birçok ilçede ulaşımı aksatarak hayatı felç etti. Sarıkamış'ta birçok araç yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı ve sürücüler yardım bekliyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde hayatı felç etti.

Sarıkamış'ta onlarca araç yoldaki buzlanma nedeniyle saatlerce mahsur kaldı. Belencik köyü yolunda buzlanmadan dolayı yol kapandı. Güzergahı kullanan sürücüler kendi uğraşlarıyla devam etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kağızman Karakurt yolu Cücük Deresi bölgesinde yaklaşık 3 saattir yolun açılmasını bekleyen sürücüler, ekiplerin gelmemesine tepki gösterdi.

Bölgede yer yer aralıklarla devam eden kar yağışı, dondurucu havanın da etkisiyle birlikte kara yolunda kısa süre içerisinde ciddi buzlanmalara yol açıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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