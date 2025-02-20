Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Hastaya Ulaşım Sağlandı

Kars'ta kar ve tipiden yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu.

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde yaşayan ve rahatsızlanan 1 kişi köyde mahsur kaldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından köye sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yolunu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. İlk tedavisi evinde yapılan vatandaş daha sonra ambulansa alınarak tedavisi için Selim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS