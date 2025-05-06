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Kars'ta Kamyonet Dereye Uçtu

Kars'ta Kamyonet Dereye Uçtu
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Kars'ın Akyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet köprüden dereye düştü. Neyse ki kazada can kaybı yaşanmadı, yalnızca kamyonette maddi hasar oluştu.

Kars'ta kamyonet dereye uçtu

KARS - Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprüden dereye uçtu. Kazada herhangi bir can kaybı olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.

Kaza ; Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı Köyü'nde meydana geldi. Duraklı köyünden Akyaka'ya seyir halindeki Ö.M. yönetimindeki kamyonet, havanın yağışlı, yolun da kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, köprüden dereye uçtu. Kazada sürücü Ö.M. yaralanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Sürücü durumu köydeki yakınlarına iletti. Bölgeye köylüler getirdiği traktörler kamyoneti düştüğü dereden çıkardı. Kamyonet daha sonra çekilerek Ö.M.'nin evinin bahçesine getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR DEMİRKAYA - Yerel
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