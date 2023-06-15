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Kars'ta 'Kadınlar Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi' Projesi

Kars'ta "Kadınlar Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi" Projesi

Yerel Haberler

Kars'ta, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi" Projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kars'ta, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi" Projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın eş faydalanıcı olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi Projesi" Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Vali Yardımcısı Muhammet Enes Çıkrık, paydaş kurumlar ve kadın kooperatiflerinin temsilciler bir araya geldi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Kars'ta kadınların kooperatifler yolu ile güçlenmesi ve istihdama katılımlarının artırılması ile ilgili konular ele alındı. İl düzeyinde hazırlanacak olan kadın kooperatifçiliğinin yerel eylem planının ilk temelleri atıldı. Toplantı karşılıklı fikir alış verişin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Aile Kars Yerel Haberler

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