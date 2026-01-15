Haberler

Kars'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu Toplantısı" yapıldı

Kars'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu Toplantısı' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Kars'ta kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet, jandarma, sağlık, adalet, sosyal hizmetler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik il genelinde yürütülen faaliyetler ele alınırken, 2025 yılında Kars'ta yürütülen çalışmalar ile 2026 yılında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca şiddet vakalarının azaltılması, mağdurların korunması, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 'önleyici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerin önemi' vurgulanırken; KADES uygulaması, 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan tedbir kararları, sığınma ve danışmanlık hizmetleri ile farkındalık çalışmalarının etkinliği masaya yatırıldı. Risk altındaki kadınlara yönelik erken müdahale ve izleme süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantı, 2026 yılında yapılacak çalışmaların planlanması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve alınacak yeni tedbirlerin belirlenmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

Yolcu Wi-Fi adını değiştirdi, uçak acil iniş yaptı
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep

Herkes bu heyecanı izlemek istiyor! 500 milyondan fazla bilet talebi
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Kız kardeşini korurken öldürülmüştü! Gergin geçen duruşmada ara karar
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu