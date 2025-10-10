Kars'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars'ta, 2025 Yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Ziya Polat başkanlık etti. Toplantıda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca il genelinde Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan kamu çalışanlarına ve hizmet alanlara yönelik bilgilendirme yapıldı. İl genelinde kolluk birimlerine yönelik 6284 sayılı kanun kolluk uygulamaları hakkında bilgi verildi. İl Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan cami imamları ve kuran kursu öğreticileri bilgilendirildi.

Arpaçay ve Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan tüm okul müdürleri, rehber öğretmenlere, İlçede bulunan tüm kamu personeline, İlçede bulunan esnafların ziyaret edilmesi ve köylerde bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evlilikler ile mücadele kapsamında ilk 9 aylık süreçte 40 bin 309 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. 3 bin 695 kadına KADES uygulaması yükletildi. "Kadına EL KALKAMAZ" mottosu ile bilgilendirme yapılan erkek vatandaş sayısı: 20 bin 519 oldu.

2025 Yılı 4.Dönem (Ekim-Aralık) Faaliyet Planlaması

Kafkas Üniversitesinde eğitim gören 1. sınıf Üniversite öğrencileri öncelikli olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik Dijital Şiddet ve flört şiddet temel alınarak Kadın Yönelik Şiddet konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan öğrencilere Erkek öğrencilere "Kadına El KALKAMAZ" mottosu, Kadın Öğrencilere KADES uygulaması ana başlıkları altında bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden Toplum Yararına Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hak kazanan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve İl Müftülüğüne bağlı kuran kurslarında ve Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurslardan faydalanan kursiyerlere yönelik bilgilendirme çalışmaları,

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların idarecilerine ve rehber öğretmenlerine yönelik Erken yaşta ve zorla evlilikler konusu öncelikli olmak üzere bilgilendirme çalışmaları ve devamsız öğrenciler öncelikli olmak üzere erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda risk grubuna giren öğrencilere yönelik hane ziyaretleri çalışmasına her ay oluşturulacak listeler üzerinden devam edilecek. - KARS