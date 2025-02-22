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Kars'ta Kadın Çiftçiler Ekonomik ve Sosyal Güçlenme İçin Eğitiliyor

Kars'ta Kadın Çiftçiler Ekonomik ve Sosyal Güçlenme İçin Eğitiliyor
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Kars'ta hayata geçirilen 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor' projesi, kırsalda yaşayan kadınların tarım ve hayvancılık alanındaki bilgi ve becerilerini artırarak ekonomik bağımsızlık kazanmalarını hedefliyor. Proje kapsamında kadın çiftçilere çeşitli eğitimler verilecek ve başarılı olanlara destek sunulacak.

Kars'ta tarım ve hayvancılık alanında kadınların bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor" projesi büyük ilgi görüyor.

Proje, kırsalda yaşayan kadınların tarımsal üretime daha etkin katılımını sağlamak ve aile ekonomilerine katkı sunmalarını amaçlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, proje çerçevesinde Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde kadın çiftçilerle bir araya geldi. Kadın çiftçilere "Büyükbaş Hayvancılıkta Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında modern tarım tekniklerinden hayvancılıkta verimliliği artırmaya, ürün pazarlamasından kooperatifleşmeye kadar birçok konuda bilgi aktarımı sağlanıyor.

"Kadınların çabası ekonomiye katkı sağlayacak"

Projeyle birlikte kadın çiftçilerin ekonomik bağımsızlık kazanarak sosyal yaşamda daha aktif rol alması hedefleniyor. Kadın çiftçilerin tarımın görünmeyen kahramanları olarak, bilgiyle donanması, aile ekonomilerinden bölge kalkınmasına kadar katkı sağlayacak.

"Eğitimlere yoğun ilgi"

Projeye katılan kadın çiftçiler, eğitimlerin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitim sonrasında sertifikalar verilecek ve başarılı olanlar için üretim destekleri sağlanacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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