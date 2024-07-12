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Kars İl Emniyeti Müdürlüğü'nden KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Bedesten bölgesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler, kadınlara şiddete maruz kalmaları durumunda alabilecekleri hizmetler ve yararlanabilecekleri haklar hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Kars İl Emniyeti Müdürlüğü'nce "Kades" uygulaması hakkında vatandaşlara bilgi verildi, el broşürü dağıtıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce Bedesten bölgesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" çerçevesinde KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

KADES' in tanıtımını yapan ekipler,,bölgede bulunan kadınlara şiddete maruz kalmaları durumunda alabilecekleri hizmetler, yararlanabilecekleri haklar ile ilgili bilgilendirilerek broşür dağıttı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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