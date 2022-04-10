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Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

Kars'ta canlı mühre ile kaçak evlenen bir kişi DKMP ekiplerince yakalandı.

KARS (İHA) - Kars'ta canlı mühre ile kaçak evlenen bir kişi DKMP ekiplerince yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parlar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

DKMP Kars İl Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Av Koruma ve Kontrol' faaliyetleri sırasında, canlı mühre ile avlanan bir kişi tespit etti.

DKMP ekiplerince kaçak avlanan kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet kınalı keklik ele geçirilirken, kaçak avlanan şahsa idari para ve tazminat cezası uygulandı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Av Koruma ve Kontrol' denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli, Kars, Yerel, Haberler

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