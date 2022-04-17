Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı

Sarıkamış'ta kaçak keklik avcılığı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta kaçak keklik avcılığı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin Karakurt bölgesinde yaptıkları kontrollerde bir kişinin kaçak keklik avı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, kaçak avcıyı suçüstü yakaladı. Ekipler bölgede keklik yakalama tuzak malzemeleri ile 2 adet Kınalı Keklik ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Kaçak avcıya 4 bin 174 lira idari ve 2 bin 800 lira tazminat olmak üzere toplam 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Ekiplerin kaçak avcılara yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Parklar, Jandarma, Kars, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title