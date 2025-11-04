Haberler

Kars'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı

Kars'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında SGK Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda işgücü eğitim programları ve istihdam faaliyetleri değerlendirildi.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı İŞKUR Toplantı Salonu'nda Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda Aktif işgücü eğitim programları, istihdam faaliyetleri, işgücü piyasası araştırması (İPA),pasif işgücü hizmetleri ve Mesleki Eğitim konularının değerlendirilmesinin ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
