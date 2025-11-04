Kars'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı
Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı İŞKUR Toplantı Salonu'nda Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda Aktif işgücü eğitim programları, istihdam faaliyetleri, işgücü piyasası araştırması (İPA),pasif işgücü hizmetleri ve Mesleki Eğitim konularının değerlendirilmesinin ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel