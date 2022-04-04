Kars'ta "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kars'ta

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Hasvet Medikal'in katkılarıyla "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi.

ARDAHAN (İHA) - Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Hasvet Medikal'in katkılarıyla "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Hasvet Medikal'in katkılarıyla "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu"nu teorik bölümünden sonra Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliğinde Prof. Dr. Cihan Kaçar hocamız eşliğinde canlı materyalde uygulama gerçekleştirildi.

Düzenlenen kurs katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, kursun hem teorik, hem de pratik akademik bilgiler ile zenginleştiren Prof. Dr. Cihan Kaçar'a ve işbirlikleri Hasvet Medikal'e teşekkür etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kafkas Üniversitesi, Veteriner, Ardahan, Kars, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title