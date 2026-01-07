Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Ocak ayı toplantısı, Vali Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; 2025 yılına ait yatırım ve izleme raporlarının değerlendirildi, 2026 yılında yapılması planlanan yatırımlar ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "İlimizde 9 sektörde, 74 milyar 258 milyon 357 bin 554 TL tutarında, 114'ü tamamlanan, 99'u devam eden, 8'i ihale aşamasında ve yapımı planlanan 61 olmak üzere toplam 284 proje bulunuyor" dedi.

Polat, projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı daha sonra yatırımcı kurumların kendi bünyelerinde hayata geçirdikleri, devam eden ve proje aşamasındaki yatırımlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS