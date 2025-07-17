Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın Başkanlığı'nda İl Koordinasyon Kurulu Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı yatırımlarını değerlendireceklerini söyledi.

Vali Ziya Polat, "Bu dönem içerisinde 13 yatırımcı kurum ve kuruluşumuz tarafından 9 sektörde 193 proje bulunmaktadır. Projelerimizin toplam maliyeti 58 milyar 188 milyon, yıl ödeneği 4 milyar 154 milyon önceki yıllar harcama toplamı 4 milyar 200 milyon, bu seneki ödeneği de 1 milyar TL. toplam harcama tutarımız bu sene için 5 milyar civarında, projelerimizin durumlarına baktığımızda 59 projemiz bitti. 97 projemiz devam ediyor. 14 projemiz de ihale aşamasında, yapılan yatırımlar Gazi Kars'a, Gazi Karslı hemşehrilerimize, ilimize, bölgemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantı da daha sonra ilgili kurumlar, yatırımları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS