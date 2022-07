Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

KARS (İHA) – Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Her birimizin bu şehre borcu var. Bu serhat şehir sıradan bir şehir değil" diyen Öksüz, "Burada insanlar ülkemizin tarımına, hayvancılığına çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bir yandan da ülkemizin doğu sınırında ülkemizin korunmasında, güvenliğinde, çok büyük emek sarf ediyorlar" dedi.

İl Koordinasyon Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kurumların yöneticilerinin katıldı. Toplantıda, il genelinde 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan yatırımlar ile ilgili sunumlar yapılarak, koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

Vali Öksüz, kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, mevsim şartlarının kısa olduğunu ve projelerde buna göre önlem alınması gerektiğini söyledi. Kars'ta 15 kuruma ait 9 milyar, 121 milyon 571 bin lira tutarında 204 projenin devam ettiğini ifade eden Öksüz, "DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 66, Milli Eğitim Müdürlüğü 46, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü 24, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü 18, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 10, Kars Belediye Başkanlığı 9, Sarıkamış Belediye Başkanlığı 8, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 7, Kars İl Özel İdaresi 6, Kars Şeker Fabrikası 4, Kars İl Sağlık Müdürlüğü 2, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü 1, Kağızman Belediye Başkanlığı 1, Tapu ve Kadastro VIII. Erzurum Bölge Müdürlüğü 1 ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 1 projesi devam ediyor" dedi.

Projelerin, nihai amacının şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, alt yapı yönünden daha da gelişmesine vesile olmak ve topyekün kalkınmayı da başarmak olduğuna dikkat çeken Vali Öksüz, "Her zaman ifade ettiğim gibi amaçlara ulaşabilmek için her kurumumuzun kendi uhdesinde bulunan yatırım taleplerini, başlayan ve devam eden yatırımları, önümüzdeki dönemde de planlanan yatırımları çok iyi takip etmesi gerekiyor. Herkesin bu yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alması ve nihayetinde en kısa sürede yatırımları bitirerek şehrimize kazandırılmasında üstün gayret göstermesi gerekiyor. Elbette önemli yatırımların mevcut durumu nedir ve hangi noktaya geldik, nihayetinde bunların sorunları nedir, sıkıntılar var mıdır, bilmemiz lazım. Bunları zaman zaman ifade ediyoruz. Ama bu toplantının amacına ulaşabilmesi için elbette daha çok koordinasyonu gerektiren durumları ifade etmek, yatırımların daha fazla hızlanması için daha kısa sürede bitirilmesi için gerekli adımlar neler olabilir, ilgili kurumlar arasında bu konuda bir anlaşmazlık bir sıkıntı varsa bunları nasıl çözebiliriz. Bunun üzerine odaklanmamız bu toplantının amacına ulaşmasında daha önemlidir diye düşünüyorum" diye konmuştu.

Kurumların kendi arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde tutmasının önemli olduğunu hatırlatan Öksüz, "Her kurum yöneticisi elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama yatırımları biraz daha hızlandırmamız ve daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili kurumlarla görüşerek sorun varsa sorunu çözme adına katkıda bulunuyorum. İlk önce kurumların kendi arasındaki koordinasyonu en üst düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Zamandan kazanmamız gerekiyor, bekleyecek vaktimiz yok. Kars'ın ve 7 ilçemizin beklemeye tahammüllü yok, hızlı hareket etmemiz lazım. Bir dezavantajımız var, o da mevsim şartlarıdır. Yaz çok kısa sürüyor ve 'bu iş de seneye kaldı' diyoruz. Amacımız, seneye bırakmamak olmalı" diye konuştu.

"Her birimizin bu şehre borcu var"

"Her birimizin bu şehre borcu var. Bu serhat şehir sıradan bir şehir değil" diyen Öksüz, "Burada insanlar ülkemizin tarımına, hayvancılığına çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bir yandan da ülkemizin doğu sınırında ülkemizin korunmasında, güvenliğinde, çok büyük emek sarf ediyorlar. Burada yaşayarak hayatını burada idame ettirerek, 90 bin vatan evladının burada şehit olduğunu ve bu topraklarda kefenleriyle yattığı gerçeğini hatırlatmama gerek yok. Onlara layık olabilmek için bu yatırımları biran önce bitirmek gerekiyor. Yoksa her sene şehitlerimizi anıyoruz anmaya da devam edeceğiz. Onların ruhların şad etmek, onları rahat ettirmek, bizlerin gayretine bağlıdır. Kars şehrini ne kadar gelişmiş ve mağrur bir şehir yaparsak onlara karşı görevimizi de yerine getirmiş oluruz. İşlerimizi düzenli takip ederek planlamamızı zamanında yaparak hedeflerimize ulaşmamız lazım. Artık bu mevsimsel problemler mazeretini hiç birimiz kabul etmememiz lazım. O yüzden çok çalışarak şehrimizin kaderini değiştirebiliriz, daha üst noktalara taşıyabiliriz şehrimizi gelişimine katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kamu kurum kuruluşların temsilcilerinin yatırımları anlatıldı, sunumlar yapıldı. Yapılan sunumların ardından toplantı sona erdi. - KARS

