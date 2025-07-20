Kars'ta Hayvan Sağlığını Korumak İçin Aşılama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor

Kars'ta Hayvan Sağlığını Korumak İçin Aşılama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor
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Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumak ve hastalıkların önüne geçmek amacıyla aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bilinçli hayvan sahipliğinin önemine dikkat çekiliyor.

Kars'ta, hayvan sağlığını korumak ve olası hastalıkların önüne geçmek amacıyla aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kars Tarım Orman Müdürlüğü'nce kent genelinde hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında, tüm ilçelerde eş zamanlı olarak aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın da katılımıyla Selim ilçesi ve merkeze bağlı köylerde gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipler büyükbaş hayvanları aşıladı, hayvan barınakları ve ahırlar başta olmak üzere hayvanların bulunduğu tüm alanlarda düzenli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Bu uygulamalar, hastalık yapıcı mikroorganizmaların yayılmasını engelleyerek hayvanların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda yaşamasına olanak tanıyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunmasının sadece kurumsal çabalarla değil, aynı zamanda besicilerin ve hayvan sahiplerinin de bilinçli hareket etmesiyle mümkün olduğunu vurguluyor. Düzenli aşılama takvimlerine uyulması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve şüpheli durumlarda veteriner hekimlere danışılması, hayvan sağlığı için kritik önem taşıyor.

Yürütülen çalışmalarla Kars'ta hayvan sağlığı standartlarının yükseltilmesi ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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