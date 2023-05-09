Kars'ta Haydar Aliyev Tatbikatı devam ediyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 devam ediyor.
Kars Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam eden tatbikatın görüntülerini, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Tek Yürek, Tek Yumruk" sloganıyla paylaştığı görüntüler; dosta güven, düşmana korku saldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel