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Kars'ta Hava Yolu Firmasının Sefer İptali Yolcuları İsyan ettirdi

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Kars'ta bir hava yolu firması gerekçe göstermeksizin seferini iptal edince yolcular isyan etti. Havaalanında uçak seferinin iptal edildiğini öğrenen yolcular, ne yapacağını şaşırdı.

Kars'ta bir hava yolu firması gerekçe göstermeksizin seferini iptal edince yolcular isyan etti. Havaalanında uçak seferinin iptal edildiğini öğrenen yolcular, ne yapacağını şaşırdı.

Kars'ta havaalanına gelen yolcular, Sunexpress havayolu firmasına ait SXS9114 ve SXS9115 sayılı İzmir- Kars ve Kars-İzmir seferlerinin iptal edildiği sürprizi ile karşılaştı. Kendilerine daha önce bilgi verilmediğini ve muhatapsız kaldıklarını ifade eden yolcular, firmaya tepki gösterdi. Aylar öncesinden biletlerini alan yolcular mağdur oldu. Bir süre firmayı protesto eden yolcular, havaalanı yetkilerinin uyarılarının ardından havaalanından ayrıldı. Mağdur olan yolcuların mağduriyetlerini CİMER'e iletecekleri öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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