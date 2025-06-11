Kars'ta Haç İşaretli Mezar Taşları Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Kars'ta Haç İşaretli Mezar Taşları Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Üçler Mahallesi'nde bulunan haç işaretli mezar taşları, define avcıları tarafından tahrip edilmekte. Yerel halk, mezarların koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istiyor.

Kars'ta, haç işaretli mezar taşları görenlerin dikkatini çekiyor.

Kars merkez Üçler Mahallesi üzerinde farklı şekillerde haç işareti bulunan mezarlar, her geçen gün biraz daha yok oluyor.

Haç işaretli mezarların bir kısmı define avcıları tarafından kazılarak talan edilirken, vatandaşlar mezarların olduğu bölgenin koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını bekliyor.

Yöre halkı arasında Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bölgede üzerine haç figürlerinin kazılı olduğu çeşitli büyüklüklerde mezar taşları define avcıları tarafından kırılarak tahrip ediliyor. Bölge turizme kazandırıldığı takdirde hem bu mezarlar koruma altına alınmış olacak, hem de özellikle yabancı turistlerin ilgisi odağı olacağı öngörülüyor.

Üçler Mahallesi'nde bulunan haç işaretleri mezarların 100 yıllık bir tarihi olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Burası eskiden yerleşim yeriydi. Muhtemelen öncesinde de yerleşim yeri olarak kullanılmış. Çünkü mezar taşlarının bulunduğu yerde kilise de var. Buraların koruma altına alınmasını istiyoruz" dediler. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Beşiktaş'a Osayi'den sonra Fenerbahçe'den bir yıldız daha
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.