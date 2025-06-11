Kars'ta Haç İşaretli Mezar Taşları Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Kars'ta, haç işaretli mezar taşları görenlerin dikkatini çekiyor.

Kars merkez Üçler Mahallesi üzerinde farklı şekillerde haç işareti bulunan mezarlar, her geçen gün biraz daha yok oluyor.

Haç işaretli mezarların bir kısmı define avcıları tarafından kazılarak talan edilirken, vatandaşlar mezarların olduğu bölgenin koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını bekliyor.

Yöre halkı arasında Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bölgede üzerine haç figürlerinin kazılı olduğu çeşitli büyüklüklerde mezar taşları define avcıları tarafından kırılarak tahrip ediliyor. Bölge turizme kazandırıldığı takdirde hem bu mezarlar koruma altına alınmış olacak, hem de özellikle yabancı turistlerin ilgisi odağı olacağı öngörülüyor.

Üçler Mahallesi'nde bulunan haç işaretleri mezarların 100 yıllık bir tarihi olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Burası eskiden yerleşim yeriydi. Muhtemelen öncesinde de yerleşim yeri olarak kullanılmış. Çünkü mezar taşlarının bulunduğu yerde kilise de var. Buraların koruma altına alınmasını istiyoruz" dediler. - KARS