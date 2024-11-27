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Kars'ta Gübre Denetçilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta Gübre Denetçilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Kars'ta tarımsal üretimi desteklemek ve gübre kullanımını yasal mevzuata uygun hale getirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, gübre mevzuatı ve Gübre Takip Sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kars'ta tarımsal üretimi desteklemek ve güre kullanımını yasal mevzuata uygun hale getirmek amacıyla 'Gübre Denetçilerine' yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından il ve ilçe müdürlüklerinde 'Gübre Denetçisi' olarak görev yapan personellere, Gübre Mevzuatı ve Gübre Takip Sistemi (GTS) konuları anlatıldı.

"Gübre mevzuatı hakkında bilgilendirme"

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, gübrelerin üretim, ithalat, satış ve kullanımına yönelik yasal düzenlemeler detaylı bir şekilde aktardı. Doğru gübre kullanımının, tarımsal verimliliğin artmasını ve toprak sağlığının korunmasını sağlayacağı vurgulandı. Bunun yanı sıra, mevzuata aykırı hareket edilmesi durumunda karşılaşılabilecek cezai yaptırımlar ve hukuki süreçler de anlatıldı.

"Gübre Takip Sistemi'nin (GTS) önemi"

Güre Takip Sistemi'nin, üretimden son kullanıcıya kadar olan tüm süreci izlenebilir kıldığı ifade edildi. Bu sistemin temel amacının, sahte gübrelerin önünü kesmek ve çiftçilerin kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak olduğu belirtildi.

'Gübre Denetçisi' olarak görev yapan personellere gübrelerin paketlerinde yer alan karekod ya da barkodları kullanarak bu sisteme nasıl erişim sağlayacakları ve gübrelerin izlenebilirliğini nasıl kontrol edecekleri uygulamalı olarak gösterildi.

"Şeffaf tedarik zinciri ve güvenli tarım"

GTS sayesinde gübre sahteciliğinin önleneceği ve tedarik zincirinde tam bir şeffaflık sağlanacağı dile getirildi. Bu sistemin, sadece çiftçiler için değil, tüm tarım sektörü için uzun vadeli bir güven ortamı oluşturacağı belirtildi. Son olarak, toplantının benzer şekilde farklı yerlerde de düzenlenerek daha çok çiftçiye ulaşılması planlandığı ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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