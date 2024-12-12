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Kars'ta Gıda Güvenliği İçin Zincir Marketlere Denetim

Kars'ta Gıda Güvenliği İçin Zincir Marketlere Denetim
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Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tüketici sağlığını korumak amacıyla ulusal zincir marketlerde taklit ve tağşiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen standartları kontrol edildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik ılusal zincirler marketlere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin toplanmasını sağlamak ve piyasada bulunan gıdaları kontrol etmek amacıyla "Ulusal Zincir Marketleri" kapsayan eş zamanlı resmi kontroller Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ve kontrol görevlileri tarafından yapıldı.

Denetimlerde ekipler, son tüketim tarihleri, muhafazaları, uygunlukları, ilgili marketlerin hijyen gereklilikleri ve izlenebilirlik kayıtlarının inceledi.

Denetimlerde kusurlu görülen marketler uyarılırken, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, tüketici sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara yönelik mücadelesinin kararlı bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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