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Kars'ta Gıda Güvenliği Denetimleri Artıyor

Kars'ta Gıda Güvenliği Denetimleri Artıyor
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını koruma amacıyla toplu tüketim yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Uymayan işletmelere uyarılar yapıldı ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını koruma ve güvenli gıda teminini sağlama amacıyla kent genelindeki toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Restoran, kafe, kantin, otel ve yemekhane gibi işletmelere yönelik yapılan bu denetimlerde hijyen kuralları, ürün saklama şartları, gıda güvenliği standartları ve çalışanların hijyen belgeleri titizlikle incelendi. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde kurallara uymayan işletmelere uyarı yapıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğine dikkat çekilirken, yetkililer, vatandaşlardan gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo Gıda Hattı'na ihbarda bulunmalarını istedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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