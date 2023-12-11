Kars'ta gece yağan kar, sabah erken saatlerde erimeye başladı. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi yerlerde ise kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

- Kars'ta gece yağan kar sabah eridi

KARS - Kars'ta gece yağan kar, sabah erken saatlerde erimeye başladı. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi yerlerde ise kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ta 4 mensim bir arada yaşanıyor, kentte yağan yağmur, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Kars'a yağan kar sabah erken saatlerde ise eridi.

Kars'ta yağan karın eridiğini ifade eden vatandaşlar, " Kars'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, gün aydınlanmasıyla beraber etkisini tamamen kaybetti. Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ederken, şehir merkezinde herhangi bir olumsuzluk yok. kar yağışı yerini ılıman bir havaya bıraktı" dediler.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte Bedesten Bölgesi'nde kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Tarihi Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, ve tarihi mekanların karla bütünleşmesi görenleri büyüledi. O anlar kameralara yansıdı.