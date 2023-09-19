Kars'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Kars'ta "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam etti.

Törene; Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 14 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Başsavcı Abdullah Amanvermez, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, kurum ve daire amirleri katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Başkan Öztürk, "19 Eylül Gaziler Günü bedeli can ve kan ile ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazilerle Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğünün uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerimizin şeref günüdür" dedi.

Vali Polat, daha sonra protokol ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Polat, burada Kahraman Ecdadımız adlı serginin açılışını yaptı. Program Polat'ın şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile bir araya gelmesinin ardından sona erdi. - KARS