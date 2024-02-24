Kars'ta Gazi Kars Platformu Kuruldu

Kars'ta 12 sivil toplum kuruluşu, birlik, vakıf ve derneğin katılımı ile Gazi Kars Platformu kuruldu.

Gazi Kars Platformu'nun kurucuları arasında Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Kars, Ardahan, Iğdır Veteriner Hekimleri Odası, Kars Ticaret Borsası, Kars Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Kars Esnaf Kefalet Kooperatifi, Kars Ziraat Odası, Kars Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Müstakil İş adamları Derneği, Kars Sanayici İş adamları Derneği, Kars Barosu, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ani Vakfı yer alıyor. Platformun koordinatörlüğüne ilk 6 ay için Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan seçildi. Bölge Odası Başkanı Ercan Ödül "Gazi Kars Platform Sekreteri" olarak platformda görev alacak.

"Gazi Kars Platformu" Kars'ta ilk olma özelliği de taşırken, platformun amacı şöyle ifade edildi, "5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 25'nci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94'üncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulan ve Anadolu'da Gazi unvanı verilen ilk şehir olan Kars'ın Gazilik unvanının geri alınması çalışmalarının başlatılması ve Kars'ın resmi, mülki, sivil tüm alanlarda "Gazi Kars" adı ile anılması için gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirilmesi, Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan "Gazi Kars"ın çok kültürlü yapısına da uyumlu olacak bir biçimde "Gazi Kars'lı" üst kimliğinin tesis edilmesi, Kars'ın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda var olan yüksek potansiyeline ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi, Kars Zaferi Dolayısıyla Sultan Abdülmecit Tuğrasıyla Kars'a verilen ve halihazırda İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen Altın, Gümüş ve Bakır Zafer Madalyalarının Kars'a getirilerek Kars Şehir Müzesinde sergilenmesinin sağlanması, Kars'ın lokomotif sektörleri olan tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine yönelik toplantı ve çalıştaylar düzenlenmesi, sorunların tespit edilmesi ve sorunları çözümleri noktasında tek ses olunarak mücadele edilmesi gibi önemli amaçlarla yola çıkıldı. - KARS