Kars'ta fiyat denetimleri sürüyor

Kars'ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kars'ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor. Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ekipler, zincir marketlerde denetim yapıyor.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız ve titizlikle sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları denetimlerde alışveriş merkezlerinde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatları inceleyerek tutanak tutuyor.

Yapılan denetimlerde görülen olumsuzluklara karşı ise cezai işlem uygulanıyor.

Ekiplerin fiyat denetimlerini aralıksız sürdürecekleri öğrenildi. - KARS