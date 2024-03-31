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Kars'ta engelli ve hasta vatandaşlar oy kullanmak için ambulanslarla taşındı

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Kars'ta bir vatandaş sedye ile gelerek oyunu kullandı. Kent genelinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar ise ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirildi. Bir vatandaşın ise sedye üzerinde oy kullanması dikkat çekti.

Kars'ta evde tedavi gören, hastanede yatan vatandaşlar ve engelliler UMKE ve Evde Bakım Hizmetleri ambulansları ile oy kullanacakları okula sırayla götürüldüler.

Harakani Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde yatan ve 3 gün önce bacağına platin takılan Eşref Bolcal, ekiplerce ambulansla hastaneden alınarak oy kullanacağı Aydın Tanrıverdi İlkokuluna getirildi. Sedye ile oy kullanacağı 1063 nolu sandığa gelen Bolca, sedyenin üzerinde oyunu kullanarak okuldan ayrıldı.

Merkeze bağlı Sorkunlu köyünde KOAH hastalığı bulunan Nurettin Söğütlü (82) oksijen tüpüyle ve Atayurt köyünde kısmi felç, duyma ve görme kaybı rahatsızlığı bulunan Hirde Tetik (97) ise UMKE ekiplerinin kollarında oy kullanacakları okula geldi. Digor ilçesine bağlı Gülhahran köyünde siroz ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Mehmet Özbariş (78) ve Derinöz köyünde genel durum bozukluğu rahatsızlığı bulunan Güli Demir (85) ise bastonlarıyla ekiplerin koluna tutunarak geldikleri okulda oylarını kullandı.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Mahalli İdareler Seçiminde toplam 71 kişi oylarını kullanmak için ambulanslarla taşındı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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