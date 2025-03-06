MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Kars'ta Elektrik Dağıtım Hatlarına Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kars'ta Elektrik Dağıtım Hatlarına Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta ARAS Elektrik tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları, elektrik dağıtım hatlarının güvenliğini artırarak kesintileri en aza indiriyor. Paşaçayırı Mahallesi'nde yapılan yenileme çalışmalarıyla bölgeye enerji verilmeye başlandı.

Kars'ta elektrik dağıtım hatlarının daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

ARAS Elektrik tarafından yapılan bakım ve onarım faaliyetlerinin elektrik kesintilerini minimum seviyeye indiriyor ve bölge halkına daha kaliteli hizmet sunuluyor.

Paşaçayırı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda elektrik hatlarının yenilenmesi yapılırken, ekipler kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak bölgeye enerji verdi.

ARAS elektrik tarafından il genelinde bu tür bakım onaram çalışmalarının süreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
img

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
img

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.