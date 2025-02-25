Kars'ta Eksi 24 Derecede Hayatta Kalan Leylekler Vatandaşları Etkiliyor

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Kars'ta sıfırın altında 24 derece soğuğa aldırış etmeden yaşayan leyleklere vatandaşlar 'Bu leylekler Karslı, üşümüyor' diyor.

Normalde sıcak bölgelere göç eden leyleklerden 2'si, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Kars'ta kalmayı tercih etti.

Soğuk hava ve karla kaplı doğaya rağmen hayatta kalma mücadelesi veren leylekler, bölge halkının da ilgisini çekiyor. Kars merkez Çerme köyü bölgesinden geçen Kars Çayı'nın etrafında görülen leylekler, soğuktan etkilenmiyor.

Normal şartlarda leyleklerin göç emesi gerektiğini ifade eden Kars Veteriner Hakimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Ercan Ödül, leyleklerin bu sert şartlarda hayatta kalmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Veteriner Hekim Ercan Ödül, "Leylekler uzun bacaklı göçmen kuşlarımız, Türkiye leylekler için göçten ziyade daha çok üreme alanı olarak gözüküyor. Aslında eksi 27 dereceyi bulan soğuklarda burada kalmasının nedeni, hayvanın beslenebiliyor olması, bunda belki küresel iklim değişikliğinin de etkisi olabilir. Ama bildiğiniz üzere geçen perşembe günü kar yağışı arttı. Ondan önce neredeyse hiç karın yağmadığı, aslında oldukça sıcak günler geçiyordu Kars'ta, bu hayvanın beslenebilir olduğunu gösterebilir bir durum, hayvan beslendiğinde burada kalmasında bir problem yok. Doyabildiği içinde burada günlerini geçirmeye devam ediyor" dedi.

"Bunlar da bizim Kars'ımızın leylekleri"

Ödül, "Muhtemel yumurtladı, ortalama yılda 4 yumurta bıraktıkları, bunların da 2 tanesinin yaşayabildiğini biliyoruz. Normalde 40 ile 80 hayvanın bulunduğu koloniler halinde göç eden leylekler, burada 2 tanesi kalarak hem hayatlarını idame ettiriyorlar hem de geçmişten beri gelip gittikleri yuvalarında konaklamaya devam ediyorlar. Bunlar da artık bizim Kars'ımızın leylekleri oldular" diye konuştu.

Kars semalarında beyaz kanatlarıyla süzülen leylekler, soğuk havaya ise aldırış etmiyor. Eksi 24 derece soğukta Kars'ta yaşayan leylekler görenlerin de ilgisini çekiyor. - KARS