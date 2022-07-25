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Kars'ta ekmeğe zam geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta ekmeğe zam geldi

Kars'ta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı.

Kars'ta Fırıncılar ve Lokantacılar Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı. 3 lira olan 210 gram ekmek 4 liradan satılmaya başladı.

Kars'ta 3 liradan satılan ekmek, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası'nca katkı maddelerinin fiyatlarındaki artışlar ileri sürülerek ekmeğe 1 lira zam yapılırken, 3 lira olan ekmek fiyatı 4 lira olarak güncellendi. - KARS

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