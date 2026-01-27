Haberler

Kars'ta duyarlı vatandaştan örnek davranış

Kars'ta duyarlı vatandaştan örnek davranış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yoğun kar yağışı sonrası mezarlık yolu kapanınca, İnan Aydın isimli bir vatandaş traktörle yolu açarak takdir topladı. Yakınlarını ziyaret edenlerin ulaşımını kolaylaştıran bu örnek davranış, toplumsal duyarlılığın önemi hakkında düşünmeye sevk etti.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, duyarlı bir vatandaş örnek bir davranışa imza attı. Akyaka'ya bağlı Duraklı köyü mezarlığa giden yolun karla kapanması üzerine harekete geçen vatandaş, traktörüne bağladığı kar küreme aparatıyla yolu temizleyerek takdir topladı.

Duraklı köyünde kar yağışı nedeniyle birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanırken, özellikle mezarlık yollarının kapanması vatandaşları zor durumda bıraktı. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların mezarlığa ulaşmakta sıkıntı yaşadığını fark eden İnan Aydın, traktörüyle mezarlığının yolunun karını temizledi.

Yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığına rağmen yılmadan çalışan vatandaş, mezarlığa giden yolu yeniden ulaşıma açtı. Yapılan çalışmanın ardından mezarlık ziyaretleri yeniden rahatlıkla gerçekleştirildi.

Mezarlığın yolunu açtığını ifade eden İnan Aydın, "Allah bütün köylülerimize rahmet etsin. Herşeyi devletten beklememek gerekir. Mezarlık yolunu kendi imkanlarımla açtım. Mezarlık ziyaretimizi rahat rahat yapıyoruz. Bu benim insanlık görevim" dedi.

Mezarlık yolunun açıldığını gören vatandaşlar, duyarlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Herkes kendi işine bakarken böyle bir hassasiyet göstermek çok değerli. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duyarlı vatandaşın bu örnek davranışı, zorlu kış şartlarında dayanışma ve toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Trump'ın gizli planı ifşa oldu! Donanma kapılarına kadar dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı