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Kars'ta Duyarlı Vatandaş Güvercinleri Besliyor

Kars'ta Duyarlı Vatandaş Güvercinleri Besliyor
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Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler için her gün buğday döken Burhan Dallı, duyarlı davranışıyla örnek oluyor. Kars'ta, hava sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken, Dallı'nın buğdaylarını bekleyen yüzlerce güvercin aç kalmaktan kurtuluyor.

Kars'ta duyarlı vatandaş, her gün yüzlerce güvercini besleyerek örnek bir davranış sergiliyor. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kendi imkanlarıyla yem temin eden duyarlı vatandaş, onları aç bırakmamak için her gün aynı saatte besleme yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Kars'ta yem bulmakta zorlanan güvercinlerin umudu Burhan Dallı oldu. Dallı her sabah işerinin önüne yüzlerce güvercin için buğday döküyor. Dallı'nın buğday döktüğünü gören güvercinler ise hemen Dallı'nın etrafına konarak soğuk kış gününde yiyecek ihtiyaçlarını temin ediyorlar.

Güvercinlere buğday verdiğini ifade eden Dallı, "Her gün burada yem bulmayan kuşları esnaf arkadaşlarla birlikte besliyoruz. Onlarda candır, aç kaldıkları zaman yem veriyoruz" dedi.

Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım eli uzatan duyarlı vatandaş, herkes için ilham kaynağı oluyor. Dallı, her sabah önce kuşları yemliyor, ardında da işyerini açıyor. Dallı'nın bu davranışına vatandaşlarda destek veriyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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