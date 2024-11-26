Kars'ta domuz sürüsü görüntülendi. Domuz sürüsüne, "Gençler nereye" diye seslenen vatandaş gülümsetti.

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü köye kadar indi. Bir anda domuz sürüsünü karşısında gören vatandaşın domuz sürüsüyle diyalogu cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyüne kadar gelen domuz sürüsü vatandaşlarla karşılaşınca koşarak bölgeden uzaklaştı. Hemen yanı başından koşarak uzaklaşmaya çalışan domuzları gören vatandaş, "Gençler nereye gençler, gençler" diyerek bağırması gülümsetirken, o anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi. Domuz sürüsü ise bölgeden uzaklaştı. - KARS