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Kars'ta dolmuş fiyatlarına zam geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta dolmuş fiyatlarına zam geldi

Kars'ta faaliyet gösteren şehir içi toplu taşıma araçları uygulanan ücret tarifelerine zam yapıldı.

Kars'ta faaliyet gösteren şehir içi toplu taşıma araçları uygulanan ücret tarifelerine zam yapıldı. Fiyat tarifesi sivil 7 TL. öğrenci 6 TL. oldu.

Son günlerde akaryakıta uygulanan zamlar Kars'ta şehir içi toplu taşıma araçlarına yansıdı. Yaklaşık 4 ay önce Kars'ta uygulanan fiyatlar bugün yeniden güncellendi.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Okan Ulakçı yaptığı açıklamada, "Mart ayında yapılan zam oranında mazot fiyatları 17 liraydı bugün ise 27 lira. Son dönemlerde hemen hemen her ürüne gelen zammın ardından biz de bugün tarifleri güncelledik. Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında fiyat tarifesi sivil 7 TL, öğrenci 5 TL olarak Sanayi Sitesi sivil 7,5 TL, Sanayi Sitesi çırak ise 5,5 TL olarak güncellendi" dedi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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