Kars'ta 'dilenci' operasyonu

Kars'ta son günlerde insanları rahatsız eden dilencilere yönelik zabıta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlar araçlara bindirilerek zabıta merkezine getirildi.

Kars'ta her bayram önce olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de dilenci sayısında artış gözlendi. Cadde ve sokakları mesken tutan dilenciler, adeta vatandaşları canından bezdirdi. Dilencilerle ilgili yoğun şikayet alan belediye ise düğmeye bastı.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kenti adeta dört koldan istila eden dilencileri düzenlendiği operasyonla yakaladı. Yakalanan dilencilerin vatandaşların dini ve vicdanı duygularını kullanarak para topladıkları ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerince yakalanan dilenciler getirildikleri zabıta merkezinde topladıkları paralara el konulurken, çoğunun başka illerden gelerek Kars'ta dilencilik yaptıkları anlaşıldı.

Öte yandan zabıta ekiplerince kent genelinde dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel