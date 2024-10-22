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Kars'ta Devlet Destekli Tarım Sigortaları Tanıtıldı

Kars'ta Devlet Destekli Tarım Sigortaları Tanıtıldı
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Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TARSİM iş birliğinde yapılan toplantılarda, çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kars'ta çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları anlatıldı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, Akyaka, Arpaçay, Selim, Sarıkamış, Susuz, Digor, Kağızman ilçelerinde üreticilere yönelik Devlet Destekli Tarım Sigortaları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Toplantıda, TARSİM yetkilileri tarafından üreticiler, Tarım sigortaları havuzu 2024 yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, arıcılık (Arılı kovan) sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası ve prim destekleri konularında sunum yapıldı. Toplantıda çiftçi ve üreticilerin sorularının cevaplandırılması ile son buldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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