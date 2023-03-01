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Kars'ta deprem bölgesine et desteği

Yerel Haberler

Kars'ta deprem bölgesine et desteği

Kars'ta toplanan 415 küçükbaş, 22 büyükbaş hayvan kesilerek elde edilecek et ve kavurmalar depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılayacak.

Kars'ta toplanan 415 küçükbaş, 22 büyükbaş hayvan kesilerek elde edilecek et ve kavurmalar depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılayacak.

Kars Valiliği'nin çağrısıyla deprem bölgesine başlatılan destek kapmayası hız kesmeden devam ediyor. Kars'ta sektör temsilcileri ve vatandaşlar tarafından depremzedelere destek amaçlı toplanan 415 küçükbaş, 22 büyükbaş 2 tırla Erzurum'a gönderildi.

Deprem bölgesine et ve kavurma olarak gönderilmek üzere kesim yapılması için Erzurum Et ve Süt Kurumu'na getirilen hayvanların burada kesimleri yapıldı. Kesimleri yapılan hayvanlardan elde edilen et ve kavurmalar, işlendikten sonra ambalajlanarak deprem bölgesine gönderilecek.

Öte yandan Vali Türker Öksüz, ilk günden bugüne kadar depremzedelere destek olan sektör temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Valiliği Erzurum Deprem Kars Yerel Haberler

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