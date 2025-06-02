Kars'ta Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Teknik Destek İmzası

Kars'ta Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Teknik Destek İmzası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'Teknik Eller' projesi kapsamında denetim altında bulunan 10 yükümlüye mobil vinç operatörlüğü eğitimi verecek. Bu eğitim ile yükümlülerin mesleki bilgi ve beceri kazanmaları hedefleniyor.

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulan Yükümlülerin Mesleki Bilgi ve Beceri Kazanmalarını Sağlamak İçin Teknik Destek Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülere destek verecek.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Teknik Eller" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kars Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz, arasında imzalandı.

Destek kapsamında, Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim ve gözetim altında bulundurulan 10 yükümlüye mesleki bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla mobil vinç operatörlüğü eğitimi ve sertifikası verilecek. Destek sonrasında mobil vinç operatörlüğüne sahip olacak eski yükümlülerin nitelikli işçi haline gelmesi ve sosyal hayata hızlı bir şekilde adapte olması amaçlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.