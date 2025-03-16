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Kars'ta Değirmenlerde Bahar Hareketliliği

Kars'ta Değirmenlerde Bahar Hareketliliği
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Kars'ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte un ve yem üretimi yapan değirmenlerde yoğun bir mesai düzenleniyor. Çiftçiler hasat sezonuna hazırlık yaparken, hayvancılıkla uğraşan üreticiler yem stoklarını tamamlıyor.

Kars'ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte un ve yem üretimi yapılan değirmenlerde hareketlilik arttı. Bölgedeki çiftçilerin hasat sezonuna hazırlık yapması ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem stoklarını tamamlamasıyla birlikte değirmenlerde yoğun mesai başladı.

Kars ve çevresinde buğday, arpa ve diğer tahıl ürünlerinin işlenmesi için faaliyet gösteren değirmen işletmecileri, artan talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü Köyü'nde Değirmen işletmeciliği yapan Ümit Topçu Yılmaz, yaklaşık bir haftadır değirmenin faaliyette olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Ya Allah Bismillah diyerek işe başladık. Şu anda yarma üretimi yapıyoruz ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Değirmenimiz, Kasım-Aralık aylarına kadar aralıksız çalışmaya devam edecek. Şu an yarma üretimiyle başladık, aynı zamanda arpa unu ve arpa kırması üretimimiz de sürüyor" dedi. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da değirmenlerin tam kapasite çalışmaya başlamasından memnun. Baharla birlikte yeniden çalışmaya başlayan değirmenlerin Aralık ayına kadar faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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