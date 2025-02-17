Kars'ta Çocuklar Kayakla Tanışıyor

Kars'ta çocukları kayak sporu ile tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi büyük ilgi görüyor.

Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan proje çerçevesinde, daha önce hiç kayak yapmamış çocuklar profesyonel eğitmenler eşliğinde kayak öğrenme fırsatı yakalıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Osman Yüce Kayak Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerde, çocuklara temel kayak teknikleri öğretilirken, aynı zamanda spora olan ilgileri artırılıyor. Proje sayesinde Kars ve çevre illerdeki öğrenciler, kış sporlarına adım atarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sportif becerilerini geliştiriyor.

Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ta ilkokul çocuklarının ilkokulu bitirdiklerinde kayağı öğrenmiş olacaklarını belirtti.

Vali Ziya Polat, "Öncelikle tabi yarınımız, umutlarımız, gözlerindeki gülücükleri gördüğümüzde hayatımıza mutluluk katan çocuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu sene Sarıkamış'ta bu bölgede kar yağışı az olduğu için proje biraz geç başlamak zorunda kaldı. Karın Yıldızları Sarıkamış'ta projemize geçen sene başlamıştık. Amacımız hedefimiz Kars'ın nimetlerinden Kars'ın çocukları faydalanacak demiştik. Köylerden, ilçe merkezlerinden, il merkezinden Sarıkamış'ı görmeyen, Sarıkamış'ta kaymayan, sucuk ekmek yemeyen çocuğumuz kalamayacak. Geçen yıl başlamıştı. Geçen yıl 900'un üzerinde öğrencimizi burada Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait tesislerde misafir etmiştik. Bu yılda çocuklarımızı köylerden alıyoruz. İki gün misafir ediyoruz. Hocalarımız derslerini veriyorlar. Pazar günü öğlenden sonra da köylerine kayak yapmayı öğrenmiş bir şekilde yolcu ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında ulaşım, ekipman ve eğitim ücretsiz olarak sağlanırken, çocukların kayak sporuyla tanışmaları teşvik ediliyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefleyen proje, Kars'ı kış sporlarının merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kayak sporunu her çocuğa ulaştırmayı hedefleyen "Karın Yıldızları" projesi, Kars'ta kış sporlarına olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. - KARS