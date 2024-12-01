Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu

 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk
Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı

Kars'ta Çıldır Gölü Buz Tutmaya Başladı

Kars'ta Çıldır Gölü Buz Tutmaya Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta termometreler eksi 14 dereceleri gördü ve Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 1 günde 10 santime ulaştı. Atlı kızaklarla turistleri ağırlama hazırlıkları devam ediyor.

Kars'ta termometreler eksi 14'ü gördü. Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 1 günde 10 santime ulaştı. Atlı kızaklarla turistleri ağırlama hazırlıklarını yapan kızakçılar, buzu test etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük 2'inci gölü olan, Çıldır Gölü'nün bir kısmı dondu. Mavi ile beyazın buluştuğu donan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkiinde Yunusun Yeri'nde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan kızakçılar, donun gölünün üzerine çıkarak buzu test etti, atlarını kızaklara koşan kızakçılar, göl kenarında atlarıyla gezdi, son hazırlıklarını yapan kızakçılar, önümüzdeki hafta atlı kızakları buzun üzerine indirecek.

"Buz kalınlığı 1 günde 10 santime ulaştı"

Sezon hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden atlı kızakçı Davut Daşdemir, "Çıldır Gölü'nün üzerindeydik. Ölçümlerimizi yaptık. Dün 5 santimdi, bugün geldik tekrar ölçüm yaptık buz kalınlığı 10 santim oldu. resim çekmek ve yürüme amaçlı herkes buzun üzerine çıkabilir " dedi.

Bir hafta sonra atlı kızaklarla buz üzerine çıkacaklarını belirten Daşdemir, "Buz buz her geçen gün daha da kalınlaşıyor. İnşallah önümüzdeki hafta içi 30 santimi bulacak buz kalınlığı, atlarımızla beraber hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kars'a tur operatörleri aracılığı veya Turistik Doğu Ekspresi ile Doğu Ekspresiyle gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettikleri Çıldır Gölü kısmen dondu. Buz tutan göl havadan görüntülenirken, mavi ile beyazın eşsiz buluşması ise kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünyada ilk olacak! Avrupa ülkesinde hayat kadınlığına yasal statü
img

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
img

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.